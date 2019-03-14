حبس عاطل وسيدة لارتكابهما 10 وقائع نشل بالإسكندرية

قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، حبس عاطل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتشكيل عصابي تخصص في جرائم النشل وارتكاب 10 جرائم سرقات هواتف محمول ومبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود معلومات سرية إلى ضباط قسم مكافحة جرائم النشل، بقيام كل من إنجى. ز. ا 34 سنة، دون عمل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، سبق إتهامها في 31 قضية "سرقة، نشل"، وإبراهيم. أ. إ، 34 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة، سبق إتهامه في 5 قضايا "نشل -سرقة- ضرب - سرقة بالإكراه"، وذلك بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم النشل متخذان من دائرة المدينة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب 10 جرائم نشل بدوائر أقسام "سيدى جابر، أول وثان الرمل، أول وثالث المنتزه، باب شرقى، العطارين"، وأرشدا عن المسروقات عبارة عن هواتف محمولة، ومبالغ مالية، وبعرضهما على المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.