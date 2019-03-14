"آداب المنيا" تنظم معرضًا للابتكار وريادة الأعمال لطلابها

نظمت وحدة "الابتكار وريادة الأعمال" بكلية الآداب جامعة المنيا، بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة معرضًا للأعمال الابتكارية نتاج أعمال طلاب الكلية في مختلف المجالات الفنية والعلمية.



جاء المعرض الذي نُظم برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رجب عبدالمولى، عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف تشجيع الطلاب في المجالات العلمية والإبداعية وحثهم على الاستمرار وتنفيذ أعمالهم على أرض الواقع وتمهيدًا لاختيار أفضل الأعمال وعرضها في معرض الابتكار وريادة الأعمال الذي سيُنظم على مستوى كليات الجامعة.



ضم معرض الابتكار وريادة الأعمال بكلية الآداب مشغولات يدوية شملت براويز فرعونية مصممة من ورق الأبحاث، كمشروع صغير يمكن بيعه في المناطق السياحية والقرى إلى جانب وسائل تعليمية لخدمة قسم الجغرافيا، ومشغولات من الورق المضغوط لأشغال يدوية متنوعة وتصميمات خشبية لتنفيذ نموذج حضانة.



أشرف على تنظيم المعرض الدكتور صابر عبدالباقي مدير وحدة الابتكار بالكلية، والدكتور السيد جابر مدير وحدة الجودة، والدكتور مصطفى رشاد كبير أخصائيين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور طارق زغلول برعاية الطلاب، وأشرف حلمي مدير إدارة رعاية الطلاب بالكلية.