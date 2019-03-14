مهاب مميش: زيارة مدبولى دفعة ونقطة انطلاقة نحو المستقبل

وجه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والاستثمار على زيارتهم، اليوم الخميس، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وأكد مميش في كلمته خلال المؤتمر الصحفي أن زيارة الدكتور مصطفي مدبولي للمنطقة الاقتصادية دفعة للمنطقة ونقطة انطلاقة نحو المستقبل.



وقال مميش إن رئيس الوزراء شدد على الالتزام بالمخططات الزمنية للمشروعات في المنطقة الاقتصادية خاصة أن الدولة تسابق الزمن في تنفيذ خطتها التنموية.



وأوضح أن هناك مخططات زمنية ستسلم لرئاسة مجلس الوزراء وأيضا هناك لجنة متابعة للأعمال بمجلس الوزراء تتابع كل ما يتم تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية.



وأشار مميش إلى أن هناك مخططا لتنفيذ مشروع سكة حديد للخدمات في المنطقة الاقتصادية، مشددا على ضرورة الاستفادة من العدد الكبير للسفن التي تمر بقناة السويس والتي تضخ عملة أجنبية للدولة.



وأكد مميش أن هناك تقريرا سوف يتم إرساله لمجلس الوزراء بأسماء المستثمرين الذين يتقاعسون عن تنفيذ المشروعات أو تنمية المساحات المخصصة لهم، بدافع الحفاظ على أموال الدولة وحقوق الشعب المصري.