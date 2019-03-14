المالية: 24 مليار جنيه فائض أولي خلال 7 أشهر

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، أن الفترة من يوليو 2018 حتى يناير 2019، شهدت تحقيق فائض أولي قدره 24 مليار جنيه بما يمثل 0.5% من الناتج المحلي، مقارنة بعجز أولي قدره 13% خلال نفس الفترة من العام السابق.



وقال التقرير إن الفائض تم تحقيقه بشكل منظم شهريا بدءا من أغسطس 2018، وسجل العجز الكلي للموازنة 4.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يناير 2019 مقارنة بـ 4.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من نمو المصروفات لتحقق 29.1% للأولى و19% للأخيرة.

