رئيس الوزراء يتابع أعمال المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، الجولة الموسعة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة.



زار مدبولى والوفد المرافق له مجموعة ألدرادو التي تعدُ أحد المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستمع إلى شرح من محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا، والذي أشار إلى أن المجموعة تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار جنيه، كما تعد من المطورين المتخصصين في صناعة السيراميك والأدوات الصحية ومستلزماتها، حيث بلغ حجم الإنتاج السنوي 11.1 مليار جنيه وحجم الصادرات للمصانع القائمة بهذ القطاع إلى 6.75 مليار جنيه، واستطاعت الشركة توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 14880.



كما انتقل رئيس الوزراء والوفد المرافق له، إلى منطقة شركة السويس للتنمية الصناعية، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات، حيثُ قام بجولة فى المنطقة للتعرف على مكوناتها، واستمع إلى شرح أشار إلى أنها تعدُ أحد المطورين الرئيسين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعمل علي تنمية وتطوير مساحة 8.7 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 65 مليار جنيه، واستطاعت الشركة من خلال الخطط الترويجية التي قامت بها جذب مجموعة من المستثمرين الأجانب والمحليين يبلغ عددهم 60 شركة صناعية، وتوفير 15000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.