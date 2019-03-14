رئيس الوزراء: هناك مخطط لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك تصور مخطط من قبل الدولة لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح منطقة اقتصادية عالمية على أعلى مستوى.



وتابع مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل عقب جولته اليوم الخميس، لتفقد مشروعات المنطقة، أن المنطقة الاقتصادية هنا في العين السخنة كانت تعاني قبل ثورة يناير من عدم توافر المرافق، وذلك بحكم متابعتي لخطط التنمية منذ زمن بعيد، إلا أن هذه المشاكل تم حلها بشكل شبه كامل حاليا، ما يعني حدية الدولة والتزامها بحل هذه المشاكل.



وأكد مدبولي في كلمته أن المنطقة شهدت طفرة حقيقية في عملية الترفيق عقب نقل تبعيتها لولاية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وهي رسالة من الدولة تؤكد دعمها الشديد للقطاع الخاص، الذي اجتمعنا معه منذ قليل واطلعنا على كل مشاكلهم واتفقنا علي حلها من خلال لجنة تتابع شهريا سير الأمور في الاتحاه المرجو وفقا لتعليمات القيادة السياسية.



وأشار مدبولي إلى أنه غير مسموح باتباع سياسة حجز الأراضي وعدم انجاز المشاريع وهو ما سنتابعه بشكل دوري، مؤكدا: "هدفنا تنمية سريعة ولا تراجع عن ذلك".



وأنهى مدبولى حديثه قائلا إنه طلب منه إنشاء حي سكني للعاملين، وطالب على الفور بدراسة الأمر من قبل وزير الإسكان.