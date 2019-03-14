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الخميس 14/مارس/2019 - 05:22 م

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

رسالة تفعيل الحساب
وكالات
dostor.org/2552871

فوجئ عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل، خاصة التابعة لشركة "فيسبوك" بتعطل الخدمة عن جميع تطبيقاتها، من "فيسبوك" و"ماسنجر"، و"إنستجرام" و"واتسآب"، وعودتها تدريجيا.

لكن بعد العودة التدريجية لـ"فيسبوك" فوجئ الملايين بتبادل رسائل غير معلومة المصدر، حول ضرورة "تفعيل حسابك" على "فيسبوك" من أجل عودة عمله بصورة كاملة.

وبالفعل بدأ الآلاف في تبادل الرسائل "الغريبة"، لكن موقع "بزنيس تيك" التقني المتخصص، حذر من تلك الرسائل التي تم تبادلها بلغات عديدة من بينها العربية.

وأشار الموقع التقني إلى أن تلك الرسالة، ليست إلا وسيلة "خبيثة" من القراصنة للسيطرة على حسابات عدد كبير من المستخدمين، والحصول على البيانات الخاصة بهم.

وأوضحت أن "فيسبوك" أنه ينبغي على المستخدمين ضرورة الحذر من أي رسائل غريبة يتم تبادلها، بسبب أثرها الخطير على حسابات المستخدمين، خاصة وأن باحثيها لا يزالوا يدرسون سبب العطل بصورة أكثر تعمقا.

وعاني موقع فيسبوك من أخطر حالات انقطاع الخدمة في تاريخه، إذ أصبحت الخدمات الرئيسة للشبكة والتطبيقات المرتبطة بها غير قابلة للاستخدام لعدد كبير من المستخدمين حول العالم طوال يوم الأربعاء.

وواجه عدد من مستخدمي الموقع مشاكل في عملية النشر، وكذلك المؤسسات الإعلامية وغيرها.

وأشارت خريطة انقطاع خدمات "فيسبوك" عبر موقع DownDetector إلى أن المشكلة عالمية، ويقوم الموقع بمراقبة حالة خدمات مواقع التواصل فضلا عن نشر مشاركات المستخدمين الذين يشيرون إلى فقدان الخدمة في أماكن مختلفة.

وبلغ عدد البلاغات عن انقطاع الخدمة على موقع داونديتيكتور الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية ذروته فوق مستوى 12 ألف بلاغ وتراجع تدريجيا إلى نحو مئتين صباح اليوم.

لكن مع رفع آلاف المستخدمين شكاوى على موقع تويتر تحت وسم (#فيسبوك داون) قدرت عدة تقارير إعلامية أعداد المتضررين من العطل بالملايين.

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