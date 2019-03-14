مصر تُرحب بحكم القضاء العراقى بشأن اغتيال سفير مصر الأسبق ببغداد

رحبت وزارة الخارجية بالحُكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ العراقية يوم 11 مارس 2019 بالإعدام بحق مُدانين اثنين شاركا في جريمة خطف السفير الشهيد إيهاب الشريف، سفير مصر الأسبق في بغداد يوم 2 يوليو 2005، قبل أن يتم اغتياله لاحقًا بالعراق.



وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل السُلطات المعنية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع نظيراتها المصرية، لإنجاز العدالة بحق مُرتكبي جريمة خطف واغتيال السفير المصري الأسبق في بغداد.



وأكدت الخارجية عزمها وتصميمها على الاستمرار في مواصلة إسهامها للسعي لنيل كافة حقوق شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن بضمان مثول المتورطين في هذه الجرائم البشعة أمام القضاء، ليتم القصاص منهم وفقًا لأحكام القانون على ما ارتكبوه من جرائم بحق مصر وشعبها الكريم.