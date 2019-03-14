أومتيتي وكومان يعودان لقائمة فرنسا استعدادًا لتصفيات اليورو

أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، ديدييه ديشان، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين التي يخوض بها مشوار تصفيات بطولة يورو 2020 حيث شهدت عودة مدافع برشلونة، صامويل أومتيتي، وجناح بايرن ميونيخ، كينجسلي كومان، بعدما أبعدتهما الإصابات عن مواجهات سابقة للديوك.



وذكرت شبكة "فرانس 24" بأن فرنسا، التي خسرت نهائي يورو 2016 أمام البرتغال، ستواجه كلًا من ألبانيا وأندورا وتركيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة حيث سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للنهائيات.



وجاءت القائمة على النحو التالي: أريولا ولوريس ومانداندا، وديني وكيمبيمبي وكورزاوا وبافار وسيديبي وفاران وأومتيتي وزوما وكانتي وماتويدي وندومبلي وبوجبا وسيسكو وكومان وفقير وجيرو وجريزمان ومارسيال ومبابي وتوفان.