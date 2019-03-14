26 مارس.. مباراة ودية بين المنتخب المصري ونظيره النيجيري

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بالاتفاق مع نظيره النيجيري، يوم 26 مارس الجاري موعدا للمباراة الودية بين المنتخبين المصري والنيجيري وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.



وراعى الاتحاد المصري ألا يتعارض موعد مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره النيجيري، مع مباراة المنتخب الأوليمبي المصري مع نظيره الهولندي في نفس اليوم، حيث تقام الأخيرة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.



يذكر أن معسكر المنتخب الوطني الأول سينطلق يوم الأحد المقبل ببرج العرب في الإسكندرية، على أن تتوجه بعثة المنتخب المصري للنيجر يوم 21 مارس الجاري لخوض مباراة أمام منتخب النيجر يوم 23 من الشهر ذاته في إطار مباريات الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، قبل التوجه إلى نيجيريا لخوض مباراة ودية يوم 26 مارس الحالي.