ساعة آبل تنقذ أمريكيًا من الموت

أثبت ساعة آبل الذكية أهمية التقنيات الحديثة مرة أخرى وساهمت في إنقاذ حياة رجل أمريكي من موت وشيك.



وذكر موقع "AppleInsider" أن رجلا من مدينة سياتل الأمريكية توجه إلى مركز باسيفيك الطبي في المدينة، بعد أن أعطته ساعة آبل الذكية خاصته إنذارا بأن قلبه يعاني من عدم انتظام في النبض، وعليه مراجعة الطبيب فورا.



وبعد إخضاع الرجل للفحوصات اللازمة، تبين أنه يعاني من مشاكل في القلب والشرايين، وكان عرضة للإصابة بسكتة دماغية.



من جانبه، قال أخصائي أمراض القلب في مركز باسيفيك الطبي، فيل ماسي، إن "الرجل كان يعاني سابقا من أعراض الرجفان الأذيني، لكنه خضع للعلاج لفترة، واختفت تلك الأعراض. ومؤخرا وبفضل ساعته الذكية، استطاع هذا الرجل سعيد الحظ أن يكتشف عودة المرض وينقذ حياته في الوقت المناسب".



وأبدى الطبيب إعجابه بتقنيات الساعات الذكية، وقال: "آمل أن تساعد هذه التقنيات في المستقبل في إنقاذ الأرواح واكتشاف المشاكل المرضية خارج حدود العيادات والمشافي".