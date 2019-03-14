بدء فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة" في بني سويف

أطلق محافظ بني سويف، المستشار هاني عبد الجابر، إشارة بدء فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار.



وأكد عبد الجابر أهمية المبادرة، التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، مشددا على أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون، وتجفيف منابع المرض، فضلا عن المسح الطبي لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى.



وأوضح أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات تنموية عديدة وجه بتنفيذها الرئيس السيسي وتستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين، ضمن خطة ورؤية متكاملة تسعى الدولة وتترجمها الحكومة لأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، والتي تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدني الذي يعد رقما هاما في معادلة التنمية وتحقيق "رؤية مصر 2030".



جاء ذلك خلال زيارة عبد الجابر لمركز ومدينة ناصر، وتفقده أعمال القافلة الخاصة بالمبادرة الرئاسية في مقر النادي الرياضي بمدينة ناصر، ومتابعة أعمال إجراء المسح الطبي على المواطنين.



وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بإنشاء (مظلات) لانتظار المواطنين المترددين على القافلة، لحمياتهم من حرارة الشمس، فضلا عن توفير مقاعد انتظار كافية لكل المواطنين.



وأكد أن المحافظة أعدت خطة متكاملة لتقديم الدعم وتسخير كافة إمكانيات المحافظة لتيسير عمل القوافل الطبية للمبادرة المبادرة، لافتا إلى توجيهاته بتشكيل فريق عمل ضم ممثلين من ديوان عام المحافظة، ومديريات التضامن والصحة والتربية والتعليم، والشباب والرياضة؛ لتقديم الدعم الكامل للفرق الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية.



وأوضح أنه تم تكليف رؤساء المدن بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات الإدارية والتنظيمية لتنفيذ المبادرة، مع إخطار دور العبادة من المساجد والكنائس، وكذلك مراكز الشباب للتنويه عن المبادرة ومشاركة الجمعيات والمجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المنشود منها.