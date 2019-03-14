كلوب يفضل تفادي مواجهة الفرق الإنجليزية في ربع نهائي دوري الأبطال

قال المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، إنه يفضل نوعا ما تفادي مواجهة أحد الفرق الإنجليزية الثلاث الأخرى في دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أعقاب النجاح في تخطي عقبة بايرن ميونيخ الألماني.



وأوضح كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة "توك سبورت" الإنجليزية اليوم الخميس، أن "الجميع يقول نفس الشيء في دوري الأبطال بأن هناك رغبة في مواجهة فرق من باقي قارة أوروبا لكن سنرى".



وأضاف المدرب الألماني "لابد أن يواجه فريق فريقا آخر، غير أنه لا يوجد شيء علينا التفكير فيه. وأيا كان الفريق الذي سنلعب أمامه فإن لاعبي ليفربول يحبون هذا المسابقة ويظهرون في مثل هذه الأوقات ويقدمون كل ما لديهم".



يذكر أن الدور ربع النهائي سيشهد منافسة بين بعض أقوى الفرق في القارة العجوز، ومن الممكن أن يواجه ليفربول أحد منافسيه في البريميرليج المتأهلين كذلك سواء توتنهام هوتسبر أو مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد.