"بوتاجاسكو" تبدأ تحليل المخدرات لجميع العاملين

خضعت، اليوم، شركة"بوتاجاسكو" لتحاليل السموم (المواد المخدرة)، عن طريق أطباء متخصصين من قبل المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئاسة الجمهورية ووزارة البترول.



وقرر رئيس مجلس الإدارة، المهندس رأفت عبد الهادي، أن يكون أول الخاضعين للتحاليل، كما خضع مديرو العموم وموظفو مكتب رئيس الشركة لإجراء تلك التحاليل، كما تم إجراء التحليل لعدد كبير من موظفي الشركة على مدار اليوم، على أن يستكمل الجزء المتبقي من موظفي الشركة بالكامل إجراء تحاليل السموم في الأيام القادمة.

