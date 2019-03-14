وزير خارجية الصين يشارك في الحوار الاستراتيجي مع أوروبا

يشارك عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى التاسع بين الصين والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده في العاصمة البلجيكية "بروكسل" في 18 مارس الجاري.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" –في تصريح اليوم- إن حضور ومشاركة "وانغ يي" في الحوار الاستراتيجي تأتي بناء على دعوة من الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي "فيدريكا موجريني"، وإنه سيجرى اتصالات عميقة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال مأدبة غداء عمل في اليوم نفسه.



وأضاف كانغ أن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي حافظت على قوة دفع قوية للتنمية والتعاون في مختلف المجالات، ما أثمر نتائج مفيدة للجانبين"، مؤكدا أن الصين والاتحاد الأوروبي لديهما نفس الموقف ضد الحمائية والنزعة الأحادية.