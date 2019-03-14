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الخميس 14/مارس/2019 - 04:35 م

مقتل 16 عنصرًا من حركة الشباب جنوب الصومال

مقتل 16 عنصرًا من
أ ش أ
dostor.org/2552829

قتل 16 عنصرًا من حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة، في عملية مداهمة شنها الجيش الصومالي على مقار تابعة لهم في مناطق متفرقة من إقليم (جوبا) السفلى بجنوب الصومال.

وقال عبدي نور إبراهيم، المتحدث الأمني بولاية جوبالاند- حسبما ذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية- إن قوات الولاية شاركت قوات الجيش الوطنى الصومالى وقوات أجنبية في منطقتي (بار- سانجوني) و(جامامي).

فيما أفاد شهود عيان بأنه تم تبادل إطلاق كثيف للنار بين الجانبين، أمس الأربعاء، ما أدى إلى مقتل مسلحي الشباب.

من ناحية أخرى، أعلنت قوات من الجيش الكينى التي تعمل تحت إشراف بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" مقتل 3 مسلحين من حركة الشباب واعتقال آخر في تبادل لإطلاق النار وقع في بلدة حدودية مع كينيا أمس.

يذكر أن الجيش الصومالي تمكن من طرد حركة الشباب من العاصمة "مقديشيو" في أغسطس من عام 2011، إلا أن الحركة المتطرفة لا تزال تسيطر على عدة مناطق بجنوب الصومال.

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