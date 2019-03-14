رئيس مركز بلطيم بكفر الشيخ يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي

تابع المهندس طلعت عبد القادر عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين بعدد من أحياء بلطيم.



وقال "عبد الوهاب"، أن أعمال توصيل الغاز الطبيعى تأتى فى إطار التيسير على المواطنين، ومساهمةً فى تحسين مستوى المعيشة، وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز وخاصةً فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة ليحل الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، وكذلك لتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.



وأكد "عبد الوهاب"، على أهمية التزام الشركة المُنفذة لتوصيل الغاز للمنازل بالتوقيتات الموضوعة، والعمل على تذليل العقبات التى قد تُواجه سرعة التوصيل، ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والدقة فى التنفيذ، موجهًا بتيسير إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى مع المواطنين، وتذليل أى عقبات أمام شركات الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى مشروع قومى سيُساهم بشكل كبير فى تقليل تكلفة إسطوانة الغاز، ويُعد مصدر نظيف للطاقة يُقدم للمواطن بشكل حضارى ولائق وبسعر مناسب.



وناشد "عبد الوهاب"، كافة المواطنين بالمدينة بسرعة التعاقد مع الشركة المُنفذة للمشروع حتى يتسنى للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم إعادة هيكلة وتنظيم ورصف الشوارع قريبًا، مشددًا على تقديم كافة التسهيلات فى التعاقد والسداد حتى يتمكن الجميع من التوصيل، لافتًا إلى أنه لن يُسمح مطلقًا بعد انتهاء المدة المقترحة للتعاقد بتوصيل الغاز للمنازل التى لم تتعاقد بعد، ولن يُسمح بحفر الشوارع مجددًا، وذلك حفاظًا على المال العام والقيم الجمالية والحضارية للمدينة نفسها.

