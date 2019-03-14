القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
محافظات
الخميس 14/مارس/2019 - 04:33 م

رئيس مركز بلطيم بكفر الشيخ يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي

رئيس مركز بلطيم بكفر
مصطفى عنز
dostor.org/2552827

تابع المهندس طلعت عبد القادر عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين بعدد من أحياء بلطيم.

وقال "عبد الوهاب"، أن أعمال توصيل الغاز الطبيعى تأتى فى إطار التيسير على المواطنين، ومساهمةً فى تحسين مستوى المعيشة، وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز وخاصةً فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة ليحل الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، وكذلك لتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.

وأكد "عبد الوهاب"، على أهمية التزام الشركة المُنفذة لتوصيل الغاز للمنازل بالتوقيتات الموضوعة، والعمل على تذليل العقبات التى قد تُواجه سرعة التوصيل، ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والدقة فى التنفيذ، موجهًا بتيسير إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى مع المواطنين، وتذليل أى عقبات أمام شركات الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى مشروع قومى سيُساهم بشكل كبير فى تقليل تكلفة إسطوانة الغاز، ويُعد مصدر نظيف للطاقة يُقدم للمواطن بشكل حضارى ولائق وبسعر مناسب.

وناشد "عبد الوهاب"، كافة المواطنين بالمدينة بسرعة التعاقد مع الشركة المُنفذة للمشروع حتى يتسنى للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم إعادة هيكلة وتنظيم ورصف الشوارع قريبًا، مشددًا على تقديم كافة التسهيلات فى التعاقد والسداد حتى يتمكن الجميع من التوصيل، لافتًا إلى أنه لن يُسمح مطلقًا بعد انتهاء المدة المقترحة للتعاقد بتوصيل الغاز للمنازل التى لم تتعاقد بعد، ولن يُسمح بحفر الشوارع مجددًا، وذلك حفاظًا على المال العام والقيم الجمالية والحضارية للمدينة نفسها.

رئيس مركز بلطيم بكفر الشيخ يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي
رئيس مركز بلطيم بكفر الشيخ يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي
رئيس مركز بلطيم بكفر الشيخ يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي
رئيس مركز بلطيم بكفر الشيخ يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي
رئيس مركز بلطيم بكفر الشيخ يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي
رئيس مركز بلطيم بكفر الشيخ يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي
رئيس مركز بلطيم بكفر الشيخ يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي
رئيس مركز بلطيم بكفر الشيخ يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي
رئيس مركز بلطيم بكفر الشيخ يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي
الآن

ترامب: مستعد لتوقيع اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا

ضبط مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة في دمياط متلبسًا بـ"رشوة"

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

عباس يدين إسقاط صفة "احتلال" عن الأراضي الفلسطينية

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

الخارجية ردًا على تقرير خارجية أمريكا بشأن حقوق الإنسان: يفتقد المصداقية

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

كاسكارينو: رونالدو الأفضل فى ضربات الرأس

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

أول تعليق لـ مورينيو على عودة زيدان إلى ريال مدريد

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

الخارجية ردًا على تقرير خارجية أمريكا بشأن حقوق الإنسان: يفتقد المصداقية

ads
كشكول

رسميًا.. 13 مرشحًا بالقائمة المبدئية لرئاسة جامعة الزقازيق

بالأسماء.. 9 مرشحين بالقائمة المبدئية لرئاسة عين شمس

بالأسماء.. 19 أستاذًا يتنافسون على رئاسة جامعة الفيوم

"الأعلي للجامعات" يوافق علي إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي

الأعلي للجامعات: تشكيل لجنة بكل جامعة للتأكد بالألتزام بالجدول الزمني

الأمصار

معلم تونسي يغتصب أكثر من 20 تلميذا وتلميذة في مدرسة حكومية

غياب الديمقراطية والعمل القسري في قطر أبرز ما رصده تقرير الخارجية الأمريكية

مذيع أمريكي يهاجم العراقيين ويصفهم بـ"القردة"

نشطاء يهاجمون أردوغان: أوروبا لن تضم دولة تعيش أزمة اقتصادية

التزاما بالقانون الفلسطيني.. اشتيه يعلن استقالته من كل المناصب والوظائف

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

صورة تنقذ صاحبها من الموت

"خدعة ذكية" من الشرطة تمنع سرقة لوحة بـ3 ملايين يورو

كارثة تهدد عشرات المنازل الفارهة في بريطانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎