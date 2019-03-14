المعاهد الأزهرية فى فلسطين تدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى

أصدرت المعاهد الأزهرية في فلسطين، بيانًا، أدانت فيه الاعتدادات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، قائلة إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى اقتحام القوات الخاصة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وموظفي وزارة الأوقاف داخله.



وقال عماد يعقوب حمتو، عميد المعاهد الأزهرية فى فلسطين، إنه يجب إنهاء الانقسام في الداخل الفلسطيني، من أجل توحيد الجبهة الفلسطينية ضد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة ضد المسجد الأقصى في مدينة القدس.



وأعاد الاحتلال فتح أبواب المسجد الأقصى، الأربعاء الماضي، بعد إغلاقه لمدة يوم، واعتدائه على المصلين وحراس المسجد ووزارة الأوقاف الفلسطينية، بالضرب المبرح.



وتمكن الفلسطينيون من فتح باب الرحمة، يوم 22 فبراير الماضى، بعد إغلاقه من قبل الاحتلال لمدة 16 عامًا.