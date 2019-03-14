الاتحاد الأوروبي: تخصيص أكثر من مليار يورو كمساعدات لسوريا والمنطقة

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من مليار يورو كمساعدات لسوريا وللمنطقة للفترة 2019 - 2020.



ونقلت قناة (الحرة) عن موجيريني قولها إن "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الثالث المنعقد في بروكسل يجب ألا يستخدم فقط من أجل الحصول على تعهدات بمساعدات إنسانية، إنما أيضا بتحديد كيفية دعم التحول السياسي في سوريا ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد.



وكانت موجيريني أكدت في وقت سابق ضرورة إعادة إعمار سوريا، المرتبط في الوقت نفسه بالتوصل إلى حل سياسي يجب دعمه في إطار مسار جنيف وتحت إشراف الأمم المتحدة ومشاركة كافة الأطراف السورية، مشددة على ضرورة إبقاء سوريا على رأس الأجندة الدولية في الوقت الذي يتراجع فيه هذا الملف دوليا.