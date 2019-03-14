كاسكارينو: رونالدو الأفضل فى ضربات الرأس

يرى توني كاسكارينو مهاجم أيرلندا السابق، أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال هو الأفضل في ضربات الرأس في تاريخ كرة القدم بسبب تنوع أساليبه المختلفة.



وسجل رونالدو، الذي هز الشباك 123 مرة بالرأس خلال مسيرته، هدفين بالرأس ليساعد يوفنتوس على تعويض تأخره ليفوز 3-2 بمجموع المباراتين ويطيح بأتليتيكو مدريد من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الماضي يوم الثلاثاء الماضي.



وأوضح كاسكارينو، الذي أحرز 103 أهداف في مسيرته الكروية الكثير منها بضربات رأس، في عمود كتبه بصحيفة تايمز البريطانية كيف تحول رونالدو من جناح يجيد المراوغة إلى مهاجم يتفوق على الجميع في تسديد ضربات الرأس داخل منطقة الجزاء.



وكتب يقول:"رونالدو ينتمي لفئة تتفوق على أي لاعب كرة قدم على الإطلاق. طريقته في إحراز الأهداف بضربات الرأس استثنائية جدا.



"أحرز أهدافا بالرأس من وضع الوقوف، ومن وضع القفز عاليا والتسديد بدقة، وسدد الكرة بالرأس على القائم القريب بعد التخلص من المدافع.. لقد برع في كل الطرق والأساليب".



وأبدى كاسكارينو إعجابا خاصا بالهدف الثاني لرونالدو أمام أتليتيكو مدريد حين سدد الكرة بالرأس مباشرة تجاه المرمى رغم أنه لم يكن في وضعية مثالية.



وقال:كاد رونالدو يسقط على الأرض تقريبا حين وصلته الكرة العرضية من جواو كانسيلو لكنه سدد مباشرة وأخفق الحارس يان أوبلاك في التصدي لها".