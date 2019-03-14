3.7 مليون طفل في الفلبين معرضون لخطر الإصابة بالحصبة

حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر من أن نحو 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة بالفلبين معرضون لخطر الإصابة بالحصبة، وذلك مع تفشي المرض هناك؛ ما أودى بحياة 286 شخصا منذ بداية العام وحتى الآن ومعظمهم من الأطفال.



وذكر الاتحاد، في تقرير اليوم الخميس في جنيف، أن الوفيات الناجمة عن الحصبة زادت بالفعل بنسبة 42% هذا العام مقارنة عام 2018 عندما توفي 202 شخص، مضيفا أن هؤلاء الملايين من الأطفال المعرضون للخطر لم يتم تطعيمهم على الإطلاق وليست لديهم أية حماية في مواجهة الفيروس شديد العدوى والذي لا يزال ينتشر.



ولفت التقرير إلى أن كل شخص مريض بالحصبة يمكن أن يتسبب بالعدوى لما يصل إلى 18 شخصا آخر، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر الفلبيني وفي إطار الجهود التي يقوم بها لمواجهة تفشي الحصبة بالفلبين وبدعم من الاتحاد الدولي، دعا المتطوعين والممرضات للمساعدة خلال حملة تطعيم جماعية وبهدف ضمان تلقيح جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات.



فيما قال رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي بالفلبين كريس ستينس إن العديد من الأرواح أصبحت معرضة للخطر هناك وذلك مع تحذير الخبراء أن تفشي المرض قد يستمر لعدة أشهر، وأنه من المحتمل ألا يستقر حتى شهر مايو.



ونوه الاتحاد الدولي إلى أنه تم بالفعل تطعيم نحو 14 ألف طفل، مشيرا إلى أنه ولكي تتمكن وزارة الصحة الفلبينية من حماية جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات في المناطق الأكثر خطورة فهناك حاجة إلى الدعم، مناشدا الجهات المانحة المساهمة بمبلغ مليوني فرنك سويسري لتعزيز تلك الجهود.