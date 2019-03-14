كارثة تهدد عشرات المنازل الفارهة في بريطانيا

فوجئ العشرات من مالكي بيوت سياحية في بريطانيا، بتصدع مخيف في هاوية المنطقة التي يسكنونها، وسط مخاوف بأن تسبب كارثة في المستقبل.



وبحسب ما نقلت صحيفة "صن"، فإن تصدعا ملحوظا حصل في الهاوية المحاذية للبيوت في منطقة نورث يوركشاير الساحلية.



وتشير تقديرات السوق العقارية، إلى أن سعر البيت الواحد في المنطقة الساحرة يصل إلى 100 ألف جنيه أسترليني.



وأظهرت صور ملتقطة من الأعلى أن بعض البيوت صارت على بعد أمتار قليلة فقط من التصدع، وفي حال تفاقم الوضع، فإن كارثة قد تحصل في أي لحظة، بحسب خبراء.



وبما أن بيوت "الكرافان" لم يجر بناؤها بالإسمنت، سيتم نقل المنازل إلى منطقة أخرى من باب الحرص على سلامة السكان، لكن الموقع قد لا يكون بالسحر نفسه.



وتشهد هذه المنطقة الساحلية انجرافا بمقدار 2.1 متر في السنة الواحدة، وقالت السلطات المحلية إن الحل هو نقل البيوت السياحية أو إزالتها بشكل نهائي.

