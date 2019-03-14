رئيس النمسا يبحث مع "لافروف" تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

بحث الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الخميس، مع وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسبل تحقيق الاستقرار في سوريا واليمن.



وقال مصدر في قصر الرئاسة النمساوية "هوفبورج" اليوم الخميس، إن الرئيس النمساوي ووزير خارجية روسيا اتفقا في لقائهما، على ضرورة دعم العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق والتعاون المشترك بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.



يذكر أن لافروف بدأ اليوم زيارة إلى فيينا، للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري رقم 62 للجنة الدولية لمكافحة المخدرات، والذي انطلقت أعماله في وقت سابق في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.