مجدى غازى: طرح 15 مليون متر أراضٍ صناعية جديدة خلال 2019

قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، مجدي غازي، إنه من المقرر طرح من 12 إلى 15 مليون متر أراضي صناعية في مناطق (برج العرب والعاشر والسادات وأكتوبر وبني سويف) خلال العام الجاري.



جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الخميس، الدورة العاشرة لمعرض الحديد والصلب "metal&steel" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 14-16 مارس الجاري بمشاركة 350 شركة مصرية.



وأضاف غازي أن هناك لجنة مشكلة لإعادة دراسة تكاليف البناء في ضوء شكوى المواطنين من ارتفاع التكاليف، موضحا أن المعرض يعد فرصة جيدة لتعريف العالم بأن مصر بها صناعة واعدة، وتضم القلعة الصناعية الأولى في الشرق الأوسط.



من جانبهم، قال مصنعو الحديد ومنتجوه إن حجم الإنتاج المحلي من الصلب ولفائف الأسلاك بلغ حوالي 8 ملايين طن سنويًا، منوهين إلى تراجع الطلب عن معدلاته في 2016، حيث بلغ حوالي 8.6 مليون طن، وفي 2017 كان 7.6 مليون طن، وخلال 2018 تراجع إلى 7.4 مليون طن، مرجعين ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية، ومتوقعين أن يبلغ الطلب في 2019 ما بين 7 و7.5 مليون طن.