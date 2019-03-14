مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، على قائمة الفريق قبل السفر إلى برج العرب والدخول لمعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا، التي شهدت مفاجأة بضم الحارس الناشئ مصطفى شوبير ضمن القائمة رغم عدم قيده إفريقيًا.



