غدًا.. الفيوم تحتفل بعيدها القومي

تقيم محافظة الفيوم، غدًا الجمعة، احتفالية كبرى بميدان السواقي؛ وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بحضور اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ الفيوم واللواء خالد شلبي مدير الامن والقيادات التنفيذية ونواب البرلمان.



وتتضمن الاحتفالية عددًا من العروض الفنية والفلكولورية، حيث أشرف "خالد جبيلي" مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة على إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لخروج الاحتفالية في أروع الصور واظهار الوجه الجمالي والحضاري للفيوم.



وتم طبع كتيب يتضمن أهم ما تحقق من إنجازات حقيقية وملموسة على أرض الفيوم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد.