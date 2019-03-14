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الخميس 14/مارس/2019 - 04:09 م

افتتاح المؤتمر الثانى لـ"طب وجراحة العيون" بجامعة كفر الشيخ

صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى عنز
dostor.org/2552796

أطلق قسم طب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمره السنوى الثانى، والذى يُعقد تحت رعاية الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس الجامعة، وبمُشاركة أساتذة ورؤساء أقسام طب وجراحة العيون بجامعات "المنصورة، والمنوفية، والإسكندرية، وبنها، وعين شمس".

افتتح المؤتمر الدكتور حسن يونس، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب البشرى، وبحضور الدكتورة دلال شوقى، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الإسكندرية، ورئيس الجمعية الرمدية المصرية، والدكتور أسامة العجمى، وكيل كلية الطب بجامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، واستشارى طب وجراحات العيون، والدكتور مجدى موسى، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ.

وناقش المؤتمر العديد من الأبحاث العلمية الحديثة والمهمة حول الجديد فى أمراض وجراحات العيون، وخاصةً فيما يتعلق بعالم الشبكية، وجراحات المياه البيضاء وأمراض الحول.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تهدف من رعاية هذا المؤتمر إلى تحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع للتواصل وتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات والتقنيات العلاجية الحديثة التى تُساعد جميع العاملين فى هذا المجال على تطوير مجال عملهم أكاديميًا وعلاجيًا، ومناقشة التحديات والصعوبات التى تُواجه المرضى والعاملين فى مجال طب العيون، بالإضافة إلى الاطلاع على التقنيات الجديدة فى التشخيص والعلاج وتصحيح الإبصار، ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها لمساعدة طبيب العيون فى ممارسة المهنة.

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