"MBC" تُكرم ستيف هارفي وتمنحه جائزة الترفيه العالمي

كرّمت "مجموعة MBC" رجل الأعمال ستيف هارفي، الحاصل على جائزة Emmy Award، والمُحاور المُلهِم، وأحد أكثر الشخصيات الاجتماعية تأثيرا حول العالم، لمساهماته في عالم الترفيه العالمي.



وفي ختام فعاليات "مهرجان دبي لينكس" Dubai Lynx 2019، سلّم سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة MBC" جائزة تقدير لـ"هارفي" واصفا إياه بـ"القامة الإعلامية الرائدة، وأحد أعلام صناعة الترفيه في العالم".



وأضاف: أن التجارب التي مرّ بها "هارفي" في حياته الشخصية صقلته، وجعلت منه الكوميدي المميّز، وأحد أبرز المؤثرين الاجتماعيين في الولايات المتحدة وحول العالم.



من جهته، شكر ستيف هارفي "مجموعة MBC" على الدعوة والتكريم والجائزة، وقال: "إن تكريمي خارج الولايات المتحدة، وتحديدًا في العالم العربي من قبل "مجموعة MBC" الرائدة، هو أمر يشرّفني ويعنيني ويسعدني بحق".



وكان ستيف هارفي حضر خصيصا من هوليوود إلى دبي، للمشاركة في "MBC Hosts" التي انطلقت أولى ندواتها الحوارية ضمن "مهرجان دبي لينكس" Dubai Lynx 2019.



يُذكر أن "MBC Hosts" هي منصّة أطلقتها "مجموعة MBC" تستضيف ضمنها ندوات حوارية مع شخصيات عالمية ومحلية بارزة، صاحبة إنجازات ومساهمات وإضافات قيّمة، لتُحاورها حول فرص قطاعات الأعمال وتحدّياتها. وقد أدار علي جـابر، مدير عام قنوات "مجموعة MBC"، الندوة الحوارية الافتتاحية مع ستيف هارفي، فتطرّق معه إلى مواضيع تتعلّق بقطاع الترفيه، وتسلّط الضوء على "قوة التلفزيون" ودوره.