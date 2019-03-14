غدًا.. انطلاق أولى حلقات برنامج "أمين وشركاه" على شاشة dmc

تنطلق غدًا الجمعة، أولى حلقات برنامج "أمين وشركاه"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والذي يقدمه الفنان الكوميدي أحمد أمين، على قناة دي إم سي.



وتدور فكره البرنامج حول تقديم عروض مسرحية قصيرة على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



ويجسد الفنان أحمد أمين العديد من الشخصيات خلال هذه العروض، ويناقش بها القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصرى ومتغيرات المجتمع.



ويشارك الفنان أحمد أمين في تقديم العروض المسرحية، مجموعة من الممثلين الشباب خريجي معهد الفنون المسرحية ومسارح الجامعات.