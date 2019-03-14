تونس تحظر عبور وهبوط طائرات بوينج 737 ماكس

أعلنت تونس مثل عدة دول، اليوم الخميس، عن حظر عبور طائرات بوينج 737 ماكس 8 فوق مجالها الجوي أو هبوطها في مطاراتها؛ على خلفية حادث سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية الأحد الماضي.



وأفادت وزارة النقل في بيان لها بأن القرار هو إجراء وقائي في انتظار تحديد الأسباب المباشرة واتخاذ تدابير السلامة في شأنها من قبل سلطة الطيران المدني لبلد المصنع.



وسقطت طائرة الخطوط الإثيوبية وهي من نوع بوينج 737 ماكس 8 بعد إقلاعها بدقائق من مطار أديس أبابا؛ ما أدى إلى وفاة جميع ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 157 شخصا.



ويعد الحادث الثاني خلال أشهر بعد سقوط طائرة من نفس النوع تتبع شركة "لايون اير" الإندونيسية في البحر في أكتوبر ما أدى إلى وفاة 189 شخصا.