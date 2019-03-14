القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
عالم
الخميس 14/مارس/2019 - 04:08 م

تونس تحظر عبور وهبوط طائرات بوينج 737 ماكس

تونس تحظر عبور وهبوط
وكالات
dostor.org/2552791

أعلنت تونس مثل عدة دول، اليوم الخميس، عن حظر عبور طائرات بوينج 737 ماكس 8 فوق مجالها الجوي أو هبوطها في مطاراتها؛ على خلفية حادث سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية الأحد الماضي.

وأفادت وزارة النقل في بيان لها بأن القرار هو إجراء وقائي في انتظار تحديد الأسباب المباشرة واتخاذ تدابير السلامة في شأنها من قبل سلطة الطيران المدني لبلد المصنع.

وسقطت طائرة الخطوط الإثيوبية وهي من نوع بوينج 737 ماكس 8 بعد إقلاعها بدقائق من مطار أديس أبابا؛ ما أدى إلى وفاة جميع ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 157 شخصا.

ويعد الحادث الثاني خلال أشهر بعد سقوط طائرة من نفس النوع تتبع شركة "لايون اير" الإندونيسية في البحر في أكتوبر ما أدى إلى وفاة 189 شخصا.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ 3 أيام

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 3 أيام

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ 4 أيام

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ اسبوع

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ اسبوع

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الآن

ترامب: مستعد لتوقيع اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا

ضبط مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة في دمياط متلبسًا بـ"رشوة"

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

عباس يدين إسقاط صفة "احتلال" عن الأراضي الفلسطينية

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

الخارجية ردًا على تقرير خارجية أمريكا بشأن حقوق الإنسان: يفتقد المصداقية

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

كاسكارينو: رونالدو الأفضل فى ضربات الرأس

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

أول تعليق لـ مورينيو على عودة زيدان إلى ريال مدريد

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

الخارجية ردًا على تقرير خارجية أمريكا بشأن حقوق الإنسان: يفتقد المصداقية

ads
كشكول

رسميًا.. 13 مرشحًا بالقائمة المبدئية لرئاسة جامعة الزقازيق

بالأسماء.. 9 مرشحين بالقائمة المبدئية لرئاسة عين شمس

بالأسماء.. 19 أستاذًا يتنافسون على رئاسة جامعة الفيوم

"الأعلي للجامعات" يوافق علي إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي

الأعلي للجامعات: تشكيل لجنة بكل جامعة للتأكد بالألتزام بالجدول الزمني

الأمصار

معلم تونسي يغتصب أكثر من 20 تلميذا وتلميذة في مدرسة حكومية

غياب الديمقراطية والعمل القسري في قطر أبرز ما رصده تقرير الخارجية الأمريكية

مذيع أمريكي يهاجم العراقيين ويصفهم بـ"القردة"

نشطاء يهاجمون أردوغان: أوروبا لن تضم دولة تعيش أزمة اقتصادية

التزاما بالقانون الفلسطيني.. اشتيه يعلن استقالته من كل المناصب والوظائف

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

صورة تنقذ صاحبها من الموت

"خدعة ذكية" من الشرطة تمنع سرقة لوحة بـ3 ملايين يورو

كارثة تهدد عشرات المنازل الفارهة في بريطانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎