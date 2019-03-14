الكهرباء: 20 ألفا و50 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج، اليوم الخميس، تبلغ 20 ألفا و50 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24 ألفا و600 ميجاوات مقابل 24 ألفا و500 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و650 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و50 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف؛ وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.