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الخميس 14/مارس/2019 - 04:06 م

أول تعليق لـ مورينيو على عودة زيدان إلى ريال مدريد

مورينيو
مورينيو
وكالات
dostor.org/2552788

علق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، على عودة الفرنسي زين الدين زيدان، لتدريب ريال مدريد، عقب إقالة سانتياغو سولاري.

وقال مورينيو، خلال تصريحات لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني: "أعتقد أن زيدان مثالي لريال مدريد، بالنظر إلى الأشياء الرائعة التي قام بها، وله فرصة عظيمة لإظهار كم هو جيد، خاصة أن النادي مقبل على مشروع جديد، وهو أمر رائع وكل شيء يسير على ما يرام".

وردا على سؤال: هل تشعر بخيبة أمل؟ أجاب: "لا، أنا لم أقل أبدا إنني أردت تدريب ريال مدريد أو رفضت ذلك، وقلت لكم إن زيدان مثالي لريال مدريد".

وعندما سئل: هل قدم ريال مدريد تفسيرا لك بعد تعيين زيدان؟ أجاب: "لماذا يحتاجون إلى إعطائي أي تفسير من الأساس".. وارتبط اسم مورينيو بقوة خلال الفترة الماضية، بتدريب ريال مدريد، لكن الإدارة فضلت "زيزو" عليه لقيادة المشروع الجديد.

وأعاد ريال مدريد تعيين زيدان بعد 9 أشهر من تخليه عن منصبه بعد أن قاده إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

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