محافظ الوادي الجديد: تخصيص 42 ألف فدان لزراعتها بالنخيل

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن إجمالي المساحات المخصصة لزراعة النخيل حتى الآن بالمحافظة بلغ 42 ألفا و350 فدانا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في زراعة وإنتاج التمور.



واستعرض المحافظ، خلال لقائه، اليوم الخميس، وفد مستثمري جمعية تنمية الصادرات البستانية (HEIA) الذي يزور المحافظة لبحث التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتنمية وتطوير زراعة النخيل بالمحافظة، أهم ملامح البنية الأساسية للاستثمار والفرص الاستثمارية بالمحافظة وأبرز التيسيرات المقدمة في مجال الاستثمار الزراعي، وخاصة في مجال زراعة النخيل.



وأوضح محافظ الوادي الجديد أنه يجري حاليا دراسة إنشاء المجلس الاستشاري لزراعة وصناعة وتسويق التمور بالتعاون مع جمعية HEIA والذي يهدف إلى تقديم الاستشارات العلمية في مجال تطوير زراعة النخيل وحل المشكلات التي تواجه المنتجين والمصنعين.