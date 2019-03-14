محمد الباز: الإعلام ضحية "لخيبة" النخبة في مصر

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الإعلام ضحية لخيبة النخبة في مصر، مشيرا إلى أن الكل يعلق "خيبته" على الإعلام، على الرغم من أن الإعلام يعرض إنتاج النخبة، وأن الإعلام بصورة عامة انعكاس لما يحدث في المجتمع.

وتساءل "الباز"، خلال برنامجه "قول معايا" المُذاع على راديو "9090": "هل فعلا خيبتنا في نخبتنا؟، وهل حالة اللخبطة اللي الناس عايشة فيها سببها خيبة النخبة؟".

وقال: "في تطور بيحصل في المجتمع والدولة، واللي ينكر دة جاحد، لكن في احساس عند الناس أن مفيش حاجة بتحصل وفي حالة اضطراب وخوف".

وشدد "الباز"، على أن مصر تعاني من أزمة كبيرة في نخبتها، متابعا: "أنا مش بداري على الإعلام، لكن أول ما تلاقي المجتمع كله بيتكلم بإلحاح عن الإعلام تعرف أن دي شماعة وحجة عشان الناس تداري القصور الموجود".