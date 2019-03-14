الأمم المتحدة تشيد بمبادرة السيسي لتخصيص عام للمرأة

استعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة الوفد المصري للدورة 63 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة، في اليوم الثالث من فعاليات الدورة، التقرير التطوعي لجمهورية مصر العربية عما أنجزته مصر في مجال "تمكين المرأة وارتباطه بالتنمية المستدامة" وفقًا للتوصيات الصادرة عن الدورة 60 للجنة وضعية المرأة، ثم عرض الدكتور ماجد عثمان مرصد المرأة المصرية.



وتضمن التقرير الخمسة محاور الخاصة بالتوصيات وهي: تعزيز الأطر المعيارية والقانونية والسياسية في ظل مكتسبات المرأة في الدستور المصري 2014 ورؤية مصر 2030 وإطار عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أعلنها الرئيس كوثيقة عمل للأعوام القادمة.



كما أن مصر أول دولة عالميًا تطلق استراتيجية متسقة مع أهداف التنمية المستدامة وتأتي في توافق مع رؤية مصر 2030.



وقد أشارت إلى الإطار القانوني لمصر في مجال حماية المرأة وتقدمها وما قدمته مصر من تعديلات وقوانين استهدفت التمكين الاقتصادي والاجتماعي وحماية المرأة من العنف وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.



وفى إطار جهود الدولة لتحقيق وتمويل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، أوضحت "مرسي" أن مصر قدمت برامج وسياسات للتضامن الاجتماعي وتوفير برامج ومشاريع الحماية الاجتماعية مثل تخصيص الرئيس 250 مليون جنيه سنويًا من الميزانية الوطنية لخدمات رعاية الطفل و50 مليونًا سنويًا لدعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا و250 مليونًا سنويًا لبرامج التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة.



وألقت "مرسي" الضوء على المشاركة السياسية والقيادية للمرأة، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 15% و25% في توليها الحقائب الوزارية و25 % من المجالس المحلية للمرأة، كما أصبحت أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية وأول نائب لمحافط البنك المركزى وأول رئيس للمحكمة. وفى مجال تعزيز عمليات جمع البيانات المستجيبة للنوع الاجتماعي ومتابعتها ومراجعتها.



وقالت إن مصر تصدر دوريًا تقارير عن وضع المرأة والرجل، وإن مصر لديها آليات وطنية متمثلة في مؤسسات المجلس القومي للمرأة وشئون الإعاقة والأمومة والطفولة وتحقيق الدولة الجهود السديدة في مكافحة العنف ضد المرأة جاءت لتعزيز الترتيبات المؤسسية الوطنية.



واختتمت الدكتورة مايا مرسى عرضها بحملة "مربوطة" التي تقدم عدة رسائل لتمكين المرأة المصرية، وذكرت أن الحملة وصلت إلى 110 ملايين متابع حتى الآن، وحملة "لأنى رجل" لإشراك وإدماج الرجال.

وأضافت أن مصر ستواصل جهودها من أجل تمكين المرأة المصرية والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء الوطنيين والدولين وشركاء مصر من الهيئات والمؤسسات الدولية.



واستعرض الدكتور ماجد عثمان رؤية وأهداف ومؤشرات مرصد المرأة المصرية، انطلاقًا من استراتيجية مصر الوطنية لتمكين المرأة 2030، أنشئ المرصد في أكتوبر 2017، وخلال الفترة الماضية استطاع المرصد النجاح في الوصول إلى عدة نتائج مهمة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما أن المرصد يقوم بجمع جميع البيانات عن جهود الدولة فى مجال تمكين المرأة واستطاع تطوير جهاز محاكاة لمصر في مؤشر GGG.



وقد حققت المرأة المصرية نجاحًا ملحوظًا في سد الفجوة التعليمية، حيث وصلت نسبة الطالبات في الجامعات إلى 54% وخريجي الجامعات 54%، كما أن نسبة البطالة بين السيدات انخفضت إلى 21.2%، ويعمل المرصد حاليًا على الوصول إلى آليات لضمان الاستدامة وسد المزيد من الفجوات في المعلومات.



وعلقت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة على العرض بتقديمها بالغ الشكر للمجلس القومي للمرأة الذي يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية من أجل تمكين المرأة المصرية.



وعبرت الهيئة عن سعادتها وتقديرها لإعلان الرئيس السيسي 2017 عامًا للمرأة المصرية، حيث إنها تعتبر المرة الأولى دوليًا لتخصيص عامًا للمرأة.



وأكد ممثل الاتحاد الأوروبى الاستمرار التعاون بين الاتحاد والمجلس القومي للمرأة والجهات المعنية الأخرى في دعم البرامج والمشروعات لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة.



وختمت الجلسة برد الدكتورة مايا مرسى على خطة مصر المستقبلية لتمكين المرأة المصرية، حيث تتزامن أعمال الدورة الحالية للجنة مع احتفال مصر بمرور مائة عام على نضال المرأة المصرية، وأنه في خلال 13 يوما من هذا الشهر، استطاع المجلس الوصول إلى 1.5 مليون سيدة من خلال ورش العمل والندوات وحملات طرق أبواب.