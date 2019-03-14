القبض على عامل بتهمة النصب على المواطنين فى الدقهلية

ألقت مباحث الأموال العام في الدقهلية، القبض علي عامل لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.



وكان قد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من 3 مواطنين بقيام "محمد ع. أ.، 35 سنة، عامل"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية إجماليها 45 ألف جنيه، بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، ولم يلتزم بذلك، وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغين.



وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضبط المتهم المبلغ عنه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.