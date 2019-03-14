وزيرة البيئة تشارك فى قمة (كوكب واحد) فى نيروبى

شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في قمة (كوكب واحد)، والتي نظمها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والرئيس الكينى أوهورو كينياتا، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتي تقام حاليًا فى نيروبى بكينيا، بحضور عدد من وزراء البيئة الأفارقة وكبار المسئولين الدوليين والأفارقة.



وذكرت الوزارة؛ في بيان اليوم الخميس، أن هذه القمة تركز على أهمية وضع التزامات واضحة لمساعدة إفريقيا على التصدي للتغيرات المناخية، حيث أكد الرئيس الفرنسى ماكرون أنه يجب إكمال ما تم إطلاقه في باريس منذ عدة سنوات؛ لأن آثار المناخ سيكون لها تأثيرها على العالم بأسره.



وأكد ماكرون أهمية الاجتماع الذي جمع المسئولين والمهتمين بالبيئة والوزراء والمستثمرين؛ لتوحيد الجهود لخدمة البيئة والتصدي للتغيرات المناخية والاعتماد في الفترة المقبلة على الطاقة المتجددة وإنتاجها.



وأعلن أن فرنسا زادت مساهمتها في تغير المناخ في إفريقيا من مليار إلى مليار ونصف العام الماضى، مؤكدًا أن القمة في نسختها الثالثة تركز على استخدام الطاقة المتجددة ومرونة النظام البيئي في إفريقيا، ويجب أن تقوم الدول بالوفاء بالتزاماتها ورفع سقف الطموحات بالتزامات جديدة خلال الاجتماعات.



من جهته، أعلن الرئيس الكينى أن كينيا سيكون 10% من مساحتها غابات، وذلك كمساهمة في التصدي لتغير المناخ وهذا بحلول عام 2020.



وبدوره.. قال رئيس البنك الإفريقي أكينومي أديسينا، إنه سيقوم بتوفير نحو 25 مليار دولار لإفريقيا؛ لدعم استخدام الطاقة المتجددة خلال الخمس السنوات القادمة، وهو ما ستكون له أثار واضحة على البيئة والتغيرات المناخية، فيما قام البنك الدولي بتخصيص 12 مليار دولار لخدمة برامج التخفيف والتكيف.

