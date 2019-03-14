حزب الحرية المصري يشارك في تأبين ضحايا الطائرة الإثيوبية

شارك اليوم، رامي زهدي، رئيس لجنة العلاقات الإفريقية بحزب الحرية المصري، ممثلا عن الحزب في فعاليات تأبين ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية بمقر سفارة إثيوبيا بالقاهرة، وكتب كلمة الحزب في دفتر العزاء.



وأعرب في لقائه مع السفير "دينا مفتى"، سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالقاهرة عن خالص عزاء درئيس الحزب د. صلاح حسب الله والأمين العام أحمد مهني وكافة أعضاء ونواب الحزب.



وقدم التهنئة للسفير بمناسبة قبول أوراق اعتماده سفيرا لدولة إثيوبيا لدى جمهورية مصر العربية هذا الأسبوع، متمنيا له وللشعب الإثيوبي كل الخير والسلام.