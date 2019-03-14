الإسترليني يرتفع أمام اليورو والدولار عقب رفض "بريكست" دون اتفاق

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار، اليوم الخميس، بعدما صوّت أعضاء البرلمان البريطاني ضد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، ما يرجح بتأجيل الخروج.



وأوضحت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، اليوم الخميس، أن الجنيه الاسترليني ارتفع بمقدار 1.18 مقابل اليورو، وبمقدار 1.33 أمام الدولار، ليقفز الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ شهور.



من جهتها، قالت كاثرين ماك جينيس، من مؤسسة مدينة لندن، إن تقلبات الجنيه الاسترليني كانت بفعل السياسة، وليس الاقتصاد.



يذكر أن البرلمان البريطاني صوت، مساء أمس الأربعاء، لصالح رفض خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وجاءت نتيجة التصويت 321 عضوا مقابل 278 عضوا.



وكانت الحكومة البريطانية اقترحت، أمس، تمديد أمد بريكست حتى 30 يونيو المقبل، في محاولة لكسب الوقت لتمرير التشريعات اللازمة للخروج.

