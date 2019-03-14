رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع البنات بمدينة نصر

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، فرع البنات بالقاهرة، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ومدى التزام القائمين على الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالحضور، والاستماع للطالبات.



ووجه رئيس الجامعة، بأهمية وضرورة المتابعة الدائمة لأداء العاملين ومراقبة معايير مستوى الخدمات المقدمة للطالبات لضمان تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، والعمل على حل أي مشاكل تواجه بناته الطالبات، قائلا: "لن أسمح بأن تواجه أي طالبة أي مشكلة لأنهن بناتي".



وخلال الجولة، استمع رئيس جامعة الأزهر ونائبه لفرع البنات للطالبات، وعقدا حوارًا معهن حول كافة الأمور المتعلقة بهن واستمع إلى اقتراحاتهن أيضًا، وأكد أن مكتبه مفتوح لجميع أبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة، لتذليل أي عقبات تواجههن، وطالبهن ببذل المزيد من الجهد والالتزام بالمنهج الأزهري الذي تربين عليه، والالتزام بقيم التعددية واحترام وقبول الآخر.



وقال المحرصاوي موجهًا حديثه للطالبات، كن خير سفراء للأزهر، تنشرون في محيطكم الأسري والمجتمعي القدوة والمثل الطيب، وتقديم صحيح الدين بتعاليمه السمحة، مشيرًا إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية والدورات العلمية والتدريبية بما يؤثر إيجابيًا في تكوينهم الثقافي والمعرفي.



وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تحرص في خطتها علي توفير كافة الوسائل التي توفر للطالبات البيئة المناسبة لتحصيل العلم النافع، كما تابع فضيلته خلال الجولة عملية التطوير التي يشهدها فرع البنات من زيادة المساحات الخضراء، وزار الكوبري الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا، والذي يسر عملية دخول وخروج الطالبات وأنهى حالة تزاحم الطالبات أمام البوابة الرئيسية، علاوة علي إنشاء عدد مناسب من المظلات والاستراحات والكافتيريات التي تقدم خدمات علي أعلي مستوى.



