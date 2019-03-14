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الخميس 14/مارس/2019 - 02:44 م

"كتاب مصر" يعلن فتح باب التقدم لجوائز الاتحاد 2019-2020

كتاب مصر
كتاب مصر
جمال عاشور
dostor.org/2552658

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، فتح باب التقدم لجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي تشرف عليها النقابة.

وتأتى الجوائز على النحو التالى:
أولا: ثلاث جوائز، تميز قيمة كل منها 20 ألف جنيه، على النحو الآتي:
1 ــ جائزة التميز في الشعر.
2 ـــ جائزة التميز في القصة والرواية.
3 ـــ جائزة التميز في النقد.

وتمنح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب، ويكون الحاصل عليها أو المتقدم إليها واحدا من الرواد، ومن ذوي الأسماء البارزة فى مجاله الابداعي، والمؤثرين على الأجيال اللاحقة له فى حقله الأدبي.

ثانيا: ست جوائز سنوية في ثلاثة مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 جنيه، على النحو الآتي:
1ـــ جائزة شعر الفصحى.
2ــ جائزة شعر العامية.
3ــ جائزة النقد الأدبي (في نقد الشعر)
4ــ جائزة الرواية فى الخيال العلمي اوأدب الحرب.
5ـــ جائزة القصة القصيرة.
6ـــ جائزة أدب الًاطفال.

ثالثا: خمس جوائز خاصة على النحو الآتي:
1ــ جائزة د. عبد الغفار مكاوي فى القصة، وقيمتها 1500 جنيه.
2ــ جائزة د. حسن البندارى فى النقد القصصي، وقيمتها 5000 جنيه.
3 ــ جائزة محمد سلماوى للنص المسرحي للشباب، وقيمتها 5000 جنيه.
4ــ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب، وقيمتها 5000 جنيه.
5ـــ جائزة يوسف أبو رية في القصة والرواية، وقيمتها 5000 جنيه.

رابعا: تتشكل لجنة لكل جائزة من 3 أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد، ترسل إليهم الأعمال كلها، ويراعى فى تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة.

خامسا: يشترط في الأعمال المتقدمة الشروط الآتية:
1ــ يفتح باب التقدم من 15 مارس حتى 30 يونية 2019 بمقر النقابة بالزمالك.
2ــ أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملا من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسددًا لاشتراكه.
3ــ أن يكون العمل حديثا لم يمر على طبعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم.
4ـــ ألا يكون العمل قد حصل على أية جائزة من قبل.
5ــ أن يكون العمل منشورًا فى دار نشر معروفة، وله رقم إيداع.
6ــ ألأ يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية.
7ــ أن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم 200 جنيه.
8ــ قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانونا.
9ـــ لا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات.

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