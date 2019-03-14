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الخميس 14/مارس/2019 - 02:43 م

تراجع مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. والسوقى يخسر 3.6 مليار جنيه

تراجع مؤشرات البورصة
اكرم عمران
dostor.org/2552657

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو واضح لدى إغلاق آخر تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المتعاملين الأجانب وبعض من العرب.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 831.2 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسى للسوق"إى جى إكس 30" بنسبة 89. 0%، بما يعادل 134.5 نقطة خسارة لينهى التعاملات عند مستوى 14991 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 52.0% بما يعادل 3.63 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 697.98 نقطة، وسط تداولات نشطة نخطت قيمتها 1.2 مليار جنيه، وذلك من خلال التعامل على 190.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 20 ألف صفقة بيع وشراء.

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