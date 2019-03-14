750 ألف دولار أجر مايك تايسون فى "حملة فرعون"

حصل الملاكم مايك تايسون على 750 ألف دولار نظير مشاركته في فيلم "حملة فرعون".



واتفق المنتج محمد السبكي مع إدارة أعمال الملاكم الأمريكي على وجوده في مصر لمدة أسبوع، فى مقابل تصويره عددا محدودا من المشاهد، وستتركز أغلبها مع الفنانة اللبنانية قمر وعمرو سعد وروبى، حيث يجسد "تايسون" دور أحد زعماء المافيا.



وسوف يصل تايسون للقاهرة يوم 17 مارس الجاري، على أن يبدأ تصوير مشاهده يوم 19 مارس فى أحد اللوكيشنات الخاصة بالعمل، فور انتهاء جلسة العمل التى ستجمعه بالمخرج رءوف عبدالعزيز، يوم الإثنين المقبل، للوقوف على تفاصيل المشاهد التى سيقدمها بالفيلم.



والفيلم تدور أحداثه فى إطار من الأكشن، ومن المرجح عرضه بموسم عيد الفطر المقبل، وتم تصويره بين مصر ولبنان، ويتفاوض السبكى مع نجوم عالميين آخرين للمشاركة في بطولة العمل أيضا.



"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغنى، روبي، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج محمد السبكى.