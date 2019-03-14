القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
سياسي
الخميس 14/مارس/2019 - 02:31 م

المسعود يشيد بتأكيد السيسي لموقف مصر من القضية الفلسطينية

النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
محمد جعفر
dostor.org/2552642

ثمن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تأكيد الرئيس السيسي في كافة لقاءاته بالمسئولين الدوليين على الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.

ولفت النائب إلى أن لقاء الرئيس السيسي اليوم بـ"إينا إريكسن سوريدي" وزيرة خارجية النرويج، تضمن التأكيد على الالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات، وهو ما يمثل الموقف المصري غير المتغير من القضية.

وأكد النائب أن جهود الدولة المصرية سواء في ملف السلام بمنطقة الشرق الأوسط أو المصالح بين الفصائل الفلسطينية سيذكره التاريخ، خاصة أن الحكومة المصرية تعلي من شأن القضية في كافة لقاءاتها الدولية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 6 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 8 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 8 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 10 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

الآن

ترشيح فتاة في الـ15 من عمرها لجائزة نوبل

تفاصيل زيارة مدبولي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة مشروعاتها

بالإنفوجراف.. استعدادات مطار أسوان لاستقبال وفود منتدى الشباب العربي الإفريقي

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع الجلاء في طنطا

ads
الأكثر قراءة

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

أم تعذب طفلتها حتى الموت في دار السلام

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

الاتحاد يرفض مشاركة أى فريق فى بطولتين خارجيتين

غياب لاعبى الترجى والنجم عن ودية تونس أمام الجزائر

الريال يدعم دفاعه البرازيلي إيدر ميليتاو استعدادا للموسم الجديد

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

أم تعذب طفلتها حتى الموت في دار السلام

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ads
كشكول

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بالمنوفية

الأعلى للجامعات: مد فترة التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين إلى نهاية مارس

"تعليم القاهرة" طالبات المطرية بالزي الفرعوني ومسرحة المناهج ضمن مبادرة تنشيط السياحة

رئيس الجامعة البريطانية يفتتح المسابقة الوطنية للروبوت.. ويستقبل وفدا من "كيوشا" اليابانية

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال البناء بكلية الطب

الأمصار

نشطاء يهاجمون أردوغان: أوروبا لن تضم دولة تعيش أزمة اقتصادية

التزاما بالقانون الفلسطيني.. اشتيه يعلن استقالته من كل المناصب والوظائف

انطلاق المؤتمر الوطني السادس لحركة المقاطعة السبت المقبل

السعودية.. حريق بإحدى محطات مترو "الرياض"

6 قتلى في انفجار أنبوب غاز جنوبي إيران

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

انطلاق المبادرة العالمية للدراجات الهوائية في الكويت بمشاركة مصرية

دراسة: الطقس البارد يقلص طاقة بطارية السيارات الكهربائية

خبير ملكي بريطاني: ميجان ماركل شخصية صعبة التعامل

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎