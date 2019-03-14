المسعود يشيد بتأكيد السيسي لموقف مصر من القضية الفلسطينية

ثمن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تأكيد الرئيس السيسي في كافة لقاءاته بالمسئولين الدوليين على الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.



ولفت النائب إلى أن لقاء الرئيس السيسي اليوم بـ"إينا إريكسن سوريدي" وزيرة خارجية النرويج، تضمن التأكيد على الالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات، وهو ما يمثل الموقف المصري غير المتغير من القضية.



وأكد النائب أن جهود الدولة المصرية سواء في ملف السلام بمنطقة الشرق الأوسط أو المصالح بين الفصائل الفلسطينية سيذكره التاريخ، خاصة أن الحكومة المصرية تعلي من شأن القضية في كافة لقاءاتها الدولية.