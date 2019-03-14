الاتحاد يرفض مشاركة أى فريق فى بطولتين خارجيتين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه اتخذ قرارًا بمنع أي فريق من اللعب في بطولتين خارجيتين في الموسم المقبل، وأنه سيكون على بعض الأندية الاختيار بين اللعب على المستوى الإفريقي أو المستوى العربي بسبب ازدحام جدول المباريات.



وقال أحمد مجاهد، المتحدث باسم الاتحاد للصحفيين، إن صاحبي المركزين الأول والثاني في الدوري سيشاركان في دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب بطل الكأس في كأس الاتحاد الإفريقي كما هو معتاد.



وأضاف "سيتم تخيير الفريقين صاحبى المركزين الثالث والرابع في الدوري بالمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي أو كأس العرب في حال طلب الناديين المشاركة في بطولة واحدة سيكون صاحب المركز الثالث، هو صاحب الحق في اختيار البطولة التي يشارك فيها".



وأكد أنه لن يكون بوسع أي فريق المشاركة في بطولتين خارجيتين، كما حدث خلال الموسم الجاري حيث لعب الأهلي والإسماعيلي والزمالك في إفريقيا وكأس العرب، مما تسبب في تأجيل العديد من المباريات.



ولم يحدد الاتحاد موعدًا لختام الموسم الجاري في ظل الارتباط أيضًا باستضافة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد اعتذر عن عدم المشاركة في كأس العرب الموسم المقبل، ويحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز خلف الزمالك المتصدر. ويأتي بيراميدز بالمركز الثالث.

