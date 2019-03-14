"مصر النهاردة" يقدم تغطية خاصة لملتقى الشباب العربي الإفريقي

انتهى فريق عمل برنامج "مصر النهاردة" من استعداداته للمشاركة في التغطية الإعلامية لفعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي يقام لأول مرة بمدينة أسوان، وينطلق السبت المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويقوم البرنامج بالمتابعة المستمرة لكافة فعاليات الملتقى بأسوان، وعلى مدار فترة انعقاده لمتابعة الجلسات النقاشية وورش العمل وإجراء لقاءات مع المشاركين بالملتقى لإبراز أفكارهم وآرائهم حول الموضوعات المطروحة للنقاش بالملتقى ولتسليط الضوء على القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير ويذاع في العاشرة مساء على شاشة القناة الأولى.