كوريا الجنوبية وليبيا يجريان محادثات في سول.. الإثنين المقبل

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-وا ونظيرها الليبي محمد طه سيالة، سوف يلتقيا الإثنين المقبل، في سول؛ لبحث القضايا العالقة بين البلدين من بينها احتجاز مواطن كوري جنوبي كرهينة في طرابلس.



وذكرت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس - أن الطرفين من المقرر أن يتبادلا الآراء حول مسائل ثنائية رئيسية معلقة بين البلدين، وبحث أوضاع الأمن الإقليمي وكيفية توسيع نطاق سبل التعاون بينهما.



وأضافت أنه من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الليبي زيارة لسول الأحد المقبل تستغرق 3 أيام.



يشار إلى أن المواطن الكوري الجنوبي كان قد اختطف هو و3 مهندسين فلبينيين كرهائن خلال هجوم شنه مسلحون متمردون على موقع مشروع مياه في غرب ليبيا في يوليو الماضي.