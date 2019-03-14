"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

قالت شركة إيني الإيطالية، في بيان اليوم الخميس، إنها اكتشفت حقل غاز جديد في منطقة "امتياز نور" بالبحر المتوسط.



وأضافت إيني أن الحقل يقع في البحر المتوسط على بعد حوالي 50 كيلو مترًا شمال سيناء، وأنه جار تقييم الاحتياطيات الغازية بالحقل.



وقالت إنها عثرت في البئر "نور 1" على عمود من الغاز يقدر بتسعين مترًا.



وبحسب ما قالته الشركة، فإنها لم تختبر البئر الجديد، ولكنها تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة ومكثفة عن البئر.



وقالت إيني إنها ستبدأ دراسات الجدوى من أجل الإسراع في استغلال هذه الموارد الجديدة بعد الانتهاء من تقييم الاكتشاف.



ويتوزع ملكية امتياز نور البحري، بواقع 40% لشركة إيني الإيطالية، و25% لشركة بي بي، و20% لمبادلة الإماراتية، و15% لثروة للبترول.

