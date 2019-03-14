الوزراء العراقي يكشف عن زيارة مرتقبة للسعودية

كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة له إلى السعودية، معربا عن تطلعه لزيادة العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن رئيس الوزراء استقبل بمكتبه وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ماجد القصبي والوفد المرافق له، وأعرب خلال اللقاء عن تطلعه نتطلع لزيادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات وإرساء علاقات واسعة على أسس صحيحة لصالح الشعبين في البلدين الشقيقين".



وأشار إلى الأهمية الإستراتيجية التي يوليها العراق للعلاقات مع المملكة وسياسة الانفتاح على دول الجوار التي تنتهجها الحكومة العراقية.. كما أعرب عن تطلعه للمضي قدما في العلاقات الثنائية وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة إلى المملكة العربية السعودية.



من جانبه، نقل الوزير السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لعبد المهدي، وحرص القيادة السعودية على أمن واستقرار وازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون في المجالات كافة، والرغبة في أن تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق والتوصل الى اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة".



وجرى بحث الاستعدادات لعقد اللجنة العراقية السعودية المشتركة، حيث أبدى الجانب السعودي استعداده للتعاون الاقتصادي والنفطي والربط الكهربائي والمشاركة بجهود إعمار العراق.

