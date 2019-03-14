بمناسبة عيد تنصيبه.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ البابا فرنسيس

أرسل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة إلى البابا فرنسيس، بمناسبة العيد السادس لاختيار قداسته، بابا للكنيسة الكاثوليكية.



وأوضح بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في رسالته قائلا: بكامل الامتنان لله أتوجه إلى قداستكم بخالص التهانى بهذه المناسبة السعيدة، متحد مع كل الكنيسة الكاثوليكية فى مصر نتمنى لقداستكم وافر النعم الإلهية لتصحبكم فى رسالتكم الجليلة.



وتابع: ما زلنا نتذكر مع كل الشعب المصرى زيارتكم الحبيبة لأرض مصر أبريل 2017، والتى ننال منها الفرح والبركة، قداسة البابا نؤكد لكم صلاتنا كما ونطلب صلاتكم وبركتكم.